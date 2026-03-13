İstanbul’da Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde iftar programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ Genel Müdürlük yerleşkesinde bulunan Türk Dünyası Kültür Mahallesi, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Etkinlik alanındaki geleneksel Yörük Çadırı’nda gerçekleştirilen iftar programına; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Rusya Federasyonu temsilcilerinin yanı sıra Tataristan ve Başkurdistan temsilcilikleri, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu ve Yörük Türkmen Beyleri katıldı.

DİPLOMATİK VE KÜLTÜREL KATILIM

Programa İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak ve Kültür AŞ Müzeler Müdürü Reha Öztunalı da katılarak konuklarla yakından ilgilendi. Türk dünyasının farklı noktalarından gelen temsilciler, ortak kültürel mirasın korunması ve bağların güçlendirilmesi üzerine sohbet etti.

"8 ÜLKENİN EVİ BU MAHALLEDE YAŞIYOR, ÜCRETSİZ OLARAK GEZİLEBİLİYOR"

Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nin önemine dikkat çekerek İstanbulluları bu özel alanı keşfetmeye davet etti. Akın, şunları söyledi:

"Bugün Türk dünyasının kardeşleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanına yayılmış Türk kardeşlerimizin geleneklerini burada yaşatıyor ve İstanbullularla buluşturuyoruz. Mahallemizde 8 farklı ülkenin evi bulunuyor. Bu evlerin her biri, Türk kültürünün farklı coğrafyalardaki yansımalarını deneyimleme ve gözlemleme imkânı sunuyor. Pazartesi günleri hariç her gün saat sekiz buçukla dört buçuk arasında ücretsiz olarak gezilebiliyor. Mutlaka görülmesi gereken çok deneyimsel bir alan. Ayrıca burada Orhun Yazıtları'ndan Kazak ve Kırgız çadırlarına kadar mutlaka görülmesi gereken farklı birtakım yerleşimler de var. Onun için bütün İstanbulluları bu deneyimi yaşamaya bekliyoruz."

Program sonunda Türk kültürüne ait canlı müzik performansı gerçekleştirildi.