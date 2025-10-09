Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Üç ilçede 4 milyon hap yakalandı!

9.10.2025 09:17:00
Güncellenme:
DHA
Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda; 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İlgili Konular: #İstanbul #uyuşturucu #gözaltı #Ali Yerlikaya

