Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 10 milyon olan eroin yakalandı!

27.09.2025 10:46:00
ANKA
Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 650 bin TL olan 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi.

Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 23BM910/75ZA119 plakalı çekici/dorse X-Ray taramasından geçirildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramada stepne bölümüne gizlenmiş, alüminyum folyoya sarılı 5 poşet içerisinde eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, araç şoförü yabancı uyruklu A.M. ile araç sahibi Z.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

