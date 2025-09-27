Şehir Hatları vapurları, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü kortej geçişi nedeniyle Boğaz hatlarında sefer yapamayacak. Peki, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Hangi vapur hatları iptal edildi?

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’nın kararı doğrultusunda Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı’nda düzenlenen kortej geçişi nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını duyurdu. Bu kapsamda Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında seferlerin geçici olarak iptal edileceği bildirildi.