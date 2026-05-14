İstanbul'da 'yan baktın' saldırısı... Bankta oturan kişiyi bıçakladı

Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.45 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Muharrem Ç. (23), parkta bankta oturduğu sırada yanına siyah giysili bir kişi oturdu. Yaklaşık 1 dakika bankta oturan şüpheli, Muharrem Ç.’yi karnından bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muharrem Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Muharrem Ç.’nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BIÇAKLA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin, Muharrem Ç.’nin yanına oturduktan kısa süre sonra onu bıçaklayıp olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin Batuhan A. (23) olduğunu tespit etti. Batuhan A., Camiikebir Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Şüphelinin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

"YAN BAKTIĞI İÇİN BIÇAKLADIM

Emniyete götürülen Batuhan A.’nın ifadesinde, bankta yanına oturduğu Muharrem Ç.’yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Batuhan A. 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.