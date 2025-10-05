6 Ekim, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş günü olarak her yıl anılıyor. Bu anlamlı gün, 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazartesi otobüs, metrobüs, metro, Marmaray bedava mı?

İSTANBUL'DA YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yarın İstanbul'un kurtuluşunun 102. yıl dönümü... İETT'den yapılan açıklamada kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla yurttaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanacağı duyuruldu. Bazı hatlar ise uygulamadan istisna tutuldu.

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

İSTİSNA HATLAR

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli değildir.