İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, resmi olarak faaliyet gösteren işletmelerin yasa dışı bahis sitelerine aracılık ettiği ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; yasal bahis işletmelerinde “kapalı devre” olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyasına göre, işletmelere gelen kişilerin telefonlar üzerinden ya da fiziki temasla yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği, bu yöntemle bahis oynamalarının sağlandığı belirlendi. Resmi olarak faaliyet gösteren beş farklı işletme üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyeti kapsamında, şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL tutarında para hareketi olduğu saptandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ocak 2026’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen 16 şüpheliden 14’ü gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. İki şüphelinin firari olduğu bildirildi.