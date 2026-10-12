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İstanbul'da yasa dışı hayvan ticareti: 134 canlı koruma altına alındı

İstanbul'da yasa dışı hayvan ticareti: 134 canlı koruma altına alındı

12.10.2026 17:11:00
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ANKA
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İstanbul'da yasa dışı hayvan ticareti: 134 canlı koruma altına alındı

İstanbul Kartal’da yasa dışı hayvan ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evinde yapılan aramada, aralarında yılan, gecko, tarantula ve bukalemunların da bulunduğu 134 canlı ele geçirildi. Hayvanlar koruma altına alınırken, şüpheliye ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Kartal'da yasa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin ikametinde yapılan aramada bulunan 134 canlıya el konulduğu bildirildi.

Yapılan aramada 79 kirpikli gecko, 21 leopar gecko, 12 mısır yılanı, bir piton yılanı, bir Meksika kral yılanı, iki tarantula, iki Madagaskar geckosu, bir tegu ve 15 bukalemunun koruma altına alındığı kaydedildi.

"ŞAHSA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul’un Kartal ilçesinde, ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimde, yasa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 79 kirpikli gecko, 21 leopar gecko, 12 mısır yılanı, bir piton yılanı, bir Meksika kral yılanı, iki tarantula, iki Madagaskar geckosu, bir tegu ve 15 bukalemun olmak üzere toplam 134 canlıya el konularak koruma altına alındı. Şahsa ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı. Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelemizi sürdürüyor, canlı türlerinin korunması ve doğal yaşamın devamlılığı için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

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