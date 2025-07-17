İstanbul'da yeşil alanı en az olan ilçe belli oldu!

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul’un 39 ilçesinin 'Yeşil Kent İndeksi' verileri çıkartıldı.

Sonuçlara göre İstanbul'un kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ve ekolojik durum en kötü ilçesi Güngören oldu. Havadan görüntülenen Güngören’de yeşil alan görmek neredeyse imkansız durumda.

Aynı zamanda ilçe acil toplanma alanlarına erişim oranında en düşüğü seçildi. Ortalama trafik hızı düşüklüğü ve geçirimsiz yüzey oranı ile de birinci sırada yer alıyor.

Güngören’inin hava kalitesi indeksi ise 39 ilçeden 26’ıncı sırada yer alıyor.