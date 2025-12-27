İstanbul'da yılbaşı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi: İşletmelere ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde denetim gerçekleştirdi.

İstanbul’da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde yapılan denetimde; tezgahlar ile kıyafet mağazalarında fiyat ve etiket kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde, işletmelerde fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, mağazalarda ürünlere ait fiyat etiketlerinin yer alıp almadığı, raf etiketi ile kasa fiyatları arasında uyumsuzluk olup olmadığı incelendi.

İŞLETMELERE İDARİ PARA CEZASI

Ayrıca, fahiş fiyat artışı kapsamında ürün fiyatlarında artış yapılıp yapılmadığına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Yasal yükümlülüklere uymadığı tespit edilen işletmelere, her bir aykırılık için idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında, yılbaşı öncesinde işletme sahiplerine gerekli uyarılar da yapıldı.