İstanbul'daki Nevruz kutlamasında 'İmamoğlu' mesajı

İstanbul’da Nevruz kutlamaları Fatih’te bulunan Yenikapı Meydanı’nda yapıldı. "Özgürlük ve Demokrasi Nevroz'u" sloganıyla düzenlenen mitingte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuşma yaptı.

Mitinge katılanları selamlayarak sözlerine başlayan Hatimoğulları, "Bu Nevroz ülkenin dört bir yanında sadece iktidarda değil, bölge ve dünyadaki bütün güçlere önemli mesaj vermektedir. Bu Nevroz milyonların adalet, barış ve refah davetidir, talebidir. Nevroz her dilde barışın adıdır, demokrasinin, özgürlüğün adıdır. Bu Nevroz isyandan inşaya geçişin ilk Nevroz'udur, ilk eşiğidir” dedi.

Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Doğu'da ezilenlerin gündüzünü geceye çevirmek istiyorlar. Her acının test bölgesine yazık ki Orta Doğu oluyor. Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar, Azeriler, Çerkezler, Süryaniler, Yahudiler, Hristiyanlar, Aleviler, laikler, sekülerler direnişleriyle bölgede var oluyor. Ve bizler 21. yüzyılın dehaklarına karşı devrimci Kavala’nın mücadelesi ile bir aradayız, mücadelesi ile zafere ulaşacağız. Bu zafer halkların zaferi olacaktır.

Bizler bu coğrafyada, bu ülkede demokratik Cumhuriyeti hep beraber inşa edeceğiz ve demokratik Cumhuriyet'in yolunda 27 Şubat halkların ortak geleceğine atılmış çok önemli bir adımdır. Bu topraklarda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin başlangıcını yapıyoruz. Artık yaraları konuşmak değil yaraları iyileştirmek ve yaraları sarmak zamanıdır. Çatışma değil, müzakere, inkar değil, demokratikleşme diyoruz.

Biz demokrasinin ve adaletin güçlendirdiği onurlu bir barıştan yanayız. Bu ülkenin geleceği düşmanlıkla değil, ortak yaşam mücadelesi ile mümkündür. Bu ülkeye gerçek bir hukuk gelmeli, gerçek bir adalet işlemeli. Artık otoriterlik susmalı, demokratik siyasetin dili konuşmalıdır. Barış sürecinde artık sözler bitmeli, temenniler bitmeli ve artık somut adımlar atılmalıdır.

“İMAMOĞLU'NUN BUGÜN HAPİSHANEDE OLMASINI İSTANBULLULAR KABUL EDİYOR MUSUNUZ?”

Amed’in barış talebi İstanbul'daki demokrasi talebinin kendisidir. Amed İstanbul'un ikizidir, bir elmanın birbirinden ayrılmaz iki yarısıdır. Amed'in barışı, İstanbul'un demokrasisinin yeri mahkeme salonları olamaz. Amed barışa, İstanbul demokrasiye adaletle ulaşır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün hapishanede olmasını İstanbullular kabul ediyor musunuz?

İşte Ankara, İstanbulluları buradan duymalı. Sizler İstanbul'un yurttaşları olarak Kürtler Türkler ve bütün haklardan insanlar olarak sevgili Figen Yüksekdağ'ın sevgili Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasını kabul ediyor musunuz?

"DEVLET VE İKTİDAR HALKIN SESİNİ DUYMALI, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ TALEBİNİ DUYMALI"

İşte Ankara halkın sesini duymalı. Artık bu hukuksuzlar son bulmalıdır. Kayyımlar gitmelidir. Belediye başkanları tutuksuz yargılanabilir. Cezaevindekiler derhal bırakılmalı. Belediye başkanları, belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir, halkına kavuşmalıdır.

Devlet ve iktidar halkın sesini duymalı, barış, özgürlük ve demokrasi talebini duymalı, adım atmalı.

MUHALEFETE ÇAĞRI: "BUYURUN ROTA BELLİ ELİNİZE TAŞIN ALTINA KOYUN"

Bir çağrımız muhalefetedir. Kürt sorununun demokratik çözümü için muhalefetin rolü vazgeçilmezdir. Bu rol oynamak sadece iktidara yürümek değil, gelecek yüzyıla damganın vurulması demektir. Buyurun rota belli elinize taşın altına koyun. Bir çağrımız toplamadır gelin Ankara'yı beklemeden Türkiye'nin bütün kentlerinden Trabzon'dan, Tekirdağ'dan, Yozgat'tan, Çorum'dan işçilerle, emekçilerle, Türkiye haklarıyla, kadınlarla, doğa ve insan hakları savunucularıyla hep birlikte barışık sokaklarda haykıralım. Bütün Türkiye sokaklarını barış talepleri ile yankılandıralım hep beraber.

"2025'TE SİLAHLAR BIRAKILDI, 2026 YILINDA MİLYONLARLA BARIŞIN VE DEMOKRASİNİN MEŞALESİNİ YAKACAĞIZ"

Herkes şunu bilsin ki biz en başta sizlere, halkımıza güveniyoruz, kendimize güveniyoruz, siyaset mücadelemize güveniyoruz, siyasi hattımıza güveniyoruz. Bizler her şeye rağmen ayaktayız. Bize boyun eğdirmeye çalıştılar, asla zalimlere karşı boyun eğmedik. İşte bugün direnenlerin büyük zaferi için daha büyük çalışmak ve daha büyük örgütlenmenin tam da zamanıdır. 2025'te silahlar bırakıldı, 2026 yılında milyonlarla barışın ve demokrasinin meşalesini yakacağız hep beraber. Cemre toprağa düştü, suya, havaya düştü. Bugün de bizler Nevroz meydanından barış cemresini bu topraklara hep beraber armağan edeceğiz. Nevroz ruhuyla yürüyeceğiz. Özgürlük ve demokrasi için hep birlikte el ele olmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Diyarbakır'da dün düzenlenen Nevruz kutlamalarına gönderdiği mesajı, Yenikapı’daki kutlamalarda da okundu.