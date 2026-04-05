İstanbul'daki trafik kazasında yaralanan polis Seçkin Yalçın şehit oldu

İstanbul'daki trafik kazasında yaralanan polis Seçkin Yalçın şehit oldu

5.04.2026 12:42:00
İstanbul'daki trafik kazasında yaralanan polis Seçkin Yalçın şehit oldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memurlarını taşıyan bir servis aracı, 30 Mart'ta Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında kaza yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, Genel Müdür Mahmut Demirtaş'ın taziye mesajına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatımız mensuplarından İstanbul İli Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın, 30.03.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ÇİFTÇİ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı. Çiftçi, X hesabından paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30.03.2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

Yaşanan trafik kazasında Mustafa Aydın isimli polis memuru da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İlgili Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan acı haber... Kalbi yeniden çalıştırılmıştı: Polis Mustafa Aydın kurtarılamayarak şehit oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan acı haber... Kalbi yeniden çalıştırılmıştı: Polis Mustafa Aydın kurtarılamayarak şehit oldu Son dakika haberi... İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada daha önce şehit olduğu duyurulan ardından kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haberi İstanbul Valiliği duyurdu.
20 asker şehit olmuştu... Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında 'kriminal rapor' tamamlandı: Dış müdahale izi var mı?
20 asker şehit olmuştu... Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında 'kriminal rapor' tamamlandı: Dış müdahale izi var mı? Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi Türk askeri kargo uçağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Jandarma kriminal raporunda, uçağa yönelik herhangi bir dış müdahale veya patlayıcı izine rastlanmadığı tespiti yer aldı.
Mersin'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Mersin'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mersin'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Serkan Ünal'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.