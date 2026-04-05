İstanbul'daki trafik kazasında yaralanan polis Seçkin Yalçın şehit oldu

Polis memurlarını taşıyan bir servis aracı, 30 Mart'ta Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında kaza yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, Genel Müdür Mahmut Demirtaş'ın taziye mesajına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatımız mensuplarından İstanbul İli Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın, 30.03.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ÇİFTÇİ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı. Çiftçi, X hesabından paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30.03.2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

Yaşanan trafik kazasında Mustafa Aydın isimli polis memuru da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.