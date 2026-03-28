Mersin'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

28.03.2026 16:51:00
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mersin'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Serkan Ünal'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Mersin'de 23 Mart günü ekip aracıyla seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Serkan Ünal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Serkan Ünal için taziye mesajı yayımladı.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN..."

Bakan Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal, 23 Mart günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

