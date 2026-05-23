İstanbul’dan kaçış başladı: Metrelerce kuyruk oluştu

Cumartesi günü resmen başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yurttaşlar yollara düştü.

Bayramı başka şehirlerdeki sevdikleriyle birlikte yada sıcak bölgelerde tatil yaparak geçirmek isteyen onbinlerce yurttaşın oto yollardaki araç yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi.

Özellikle İstanbul’dan Anadolu’ya giden yurttaşlar, Bursa’daki otobanda uzun kuyruklar oluşturdu.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Kuzey gişelerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken trafik yaşanan yoğunluk sebebiyle neredeyse durma seviyesine geldi.

Jandarma ve polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı, yönlendirmeleriyle trafiği rahatlatmaya çalıştığı otobanda, milim milim ilerleyen sürücülerin kimi halinden memnun olsa da, kimileri ise bayram trafiğine yakalandıkları için şanssız olduklarını ifade etti.