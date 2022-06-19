İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Kumkapı’daki yangınla ilgili açıklama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kumkapı’daki depoda çıkan yangının, sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması sonucu çıktığını açıkladı. Yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
19 Haziran 2022 Pazar, 10:05
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Kumkapı’daki yangınla ilgili açıklama
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Yangın 16.30 sıralarında Kumkapı'da bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait depoda çıktı. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ve sahte ürünlerin tutulduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü olay anına ait güvenlik kamera görüntülerini paylaşarak açıklama yaptı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Yangının, sıcak hava nedeniyle kaçak alkollerin kendiliğinden tutuşması ve rüzgarla birlikte etkisini artırması neticesinde meydana geldiği belirlenmiş, yangın itfaiye unsurlarınca kısa süre içinde kontrol altına alınmıştır. Oluşan yangın sonucunda, kaçak alkol ürünlerinin zayi olduğu tespit edilmiş, olayda yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiştir" denildi.


Yangın KUMKapı Emniyet
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