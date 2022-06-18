DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ile emniyet amiri arasında gerginlik

18 Haziran 2022 Cumartesi, 13:02

Yaklaşık üç yıldır polis baskınlarına maruz bırakılan Mohamed Isse Abdullahı’nın Ankara Kızılay’daki dükkanına tabela asılmasına polis müdahale etti.

Ankara, Kızılay’da Somalilerin restoranlarının mayıs ayından bu yana polisin baskısı altında olduğu iddialarını Meclis gündemine taşıyan DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun da katılımıyla dün Kızılay’da tabelası yeniden asılacak olan Somali mutfağına ait "Saab Restoran"ın açılışı yapıldı.

Çok sayıda polis restoranın açılışı öncesi sokakta önlem aldı.

Açılış sırasında polisler ile Yeneroğlu arasında tartışma yaşandı. Açılış sonrasında polis ekipleri tabelanın kaldırılmasını istedi.

Medyascope'un videosuna yansıyan görüntülerde Yeneroğlu, polisin bu isteğinin hukuksuz olduğunu belirterek karşı çıktı ve Çankaya Emniyeti’nden bir emniyet amiri ile sözlü tartışma yaşadı.

Emniyet amiri ile tartışma yaşayan Yeneroğlu, "Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz, saygısızlık, terbiyesizlik yapmayacaksınız" dedi.

Emniyet amiri ise "Susar mısın, sen haddini bileceksin, parmağını sallamayacaksın bana" şeklinde karşılık verdi. Yeneroğlu, "Zamanı gelince hukukun gereği neyse sizin gibi hukuka uymayan tiplere haddini bildireceğiz" dedi. Emniyet amiri de, "Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş" dedi.

TABELA BEYAZA BOYANDI

Yaşanan gerilimin ardından emniyet amiri, tabelada yer alan yeşil, sarı ve kırmızı renklerinin "terör örgütünü çağrıştırdığını, o kısımların beyaza boyanması halinde tabelanın yerinde kalabileceğini" söylemesi üzerine tabelanın bir kısmı beyaz renge boyandı.

Yeneroğlu, daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda tabelanın tamamının beyaza boyandığını gösteren görseli paylaştı ve şu ifadeleri kullandı;

"Yine zorbalık kazandı... Yine ben güçlüyüm, kaba kuvvetle zayıfı ezer geçerim, hukuk arkadan gelsin diyenler kazandı... Geçecek inşallah bu günler, bitecek bu güç sarhoşluğu, son bulacak bu zorbalıklar... Ama unutmayın ki siz bu kötülüklerinizle anılacaksınız!"

Yine zorbalık kazandı...



Yine ben güçlüyüm, kaba kuvvetle zayıfı ezer geçerim, hukuk arkadan gelsin diyenler kazandı...



Geçecek inşallah bu günler, bitecek bu güç sarhoşluğu, son bulacak bu zorbalıklar...



Ama unutmayın ki siz bu kötülüklerinizle anılacaksınız! pic.twitter.com/SBmLaw3mIP — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) June 17, 2022

Yeneroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;

Umarım Saab Cafe önünde yaşananların tamamının videosu ortaya çıkar ve polis kimliği taşıyan o kişinin devlet benim kibri içinde insanları nasıl taciz ettiğini, yüzümüze nasıl sigara dumanını üflediğini, aşağıladığını, edep bilmez bir halde senli benli konuştuğunu görürüz.

İktidardakiler güç sarhoşluğu içinde öyle bir faşist dalganın önünü açtı ki dün yaşananlar zaten çok sıradan haller. Birçok polis siyasi amirlerinin hukuk bilmez tutumunu ve cezasızlık politikasını bildiği için vatandaşa her türlü kötülüğü yapabiliyor. Maalesef bunlar artacak.

Önümüzdeki aylarda çok daha büyük kötülüklerle toplum sindirilmeye çalışılacak. Hukuksuzluklara karşı sesini çıkaranlar daha fazla baskı görecek. Sözde dezenformasyon yasası sonrasında çok daha fazla tutuklamalar olacak. Azim ve sabırla mücadele ederek bu kötülükleri aşacağız."