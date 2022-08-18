İstanbul Emniyetinde görev değişikliği

18 Ağustos 2022 Perşembe, 13:34

Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatındaki 2022 yaz dönemi atamaları çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan atamalarla birlikte İstanbul’da görev yapan 21 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin olurken, 12 emniyet müdürü ve emniyet amiri de İstanbul’da görevlendirildi.

Yaz dönemi atamaları dahilinde 9 İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 12 Şube Müdürü ve 10 İlçe Emniyet Müdürü’nün görevlerinde değişikliğe gidildi.

İL MÜDÜR YARDIMCILARI

1 - Recep Tepebaşı - A Bölgesinden Sorumlu İl EMN.MD.YRD.

2 - Koray Şensoy - B Bölgesinden Sorumlu İl EMN.MD.YRD.

3 - Burak Bal - C Bölgesinden Sorumlu İl EMN.MD.YRD.

4 - Aşkın Kılıçkeser - TEM Şube Bomba İmha Şube Kalekollardan SOR.İL EMN.MDR.YRD.

5 - Barış Çukur - Eğitim Şube Tdp Şubeden Sorumlu İl EMN.MD.YRD.

6 - Hüseyin Eke - Destek Hiz. İnşaat Emlak Şb’den Sorumlu İl EMN. MD.YRD.

7 - Serdar Göriş - Genel Denetleme Disiplin Belge Yönetimi Şb’den SOR. İL EMN. MD.YRD.

8 - Gazi Kaçmaz - Polisevi (Pekom) Şb’den Sorumlu İl EMN. MD. YRD.

9 - Murat Çakır - Boğaziçi Köp. Koruma ŞB’den Sorumlu İl EMN.MD.YRD.

İLÇE MÜDÜRLERİ

1 - Özgür Yılmaz - Arnavutköy

2 - Hüseyin Güleç - Ataşehir

3 - Murat Özburun - Avcılar

4 - Taner Ertürk - Beyoğlu

5 - Hakan Öztürk - Beykoz

6 - Abdurrahman Soğuksu - Çekmeköy

7 - Mesut Aslan - Kağıthane

8 - Yüksel Baysal - Küçükçekmece

9 - Murat Çaykara - Sarıyer

10 - Murat Sevgi - Zeytinburnu

ŞUBE MÜDÜRLERİ

1 - İlyas Kayış - İstihbarat ŞB.

2 - Hüseyin Oğuz - Namlı Terörle Müc. ŞB.

3 - Hakan Korkmaz - Mali Suç. Müc. ŞB.

4 - Hüseyin Şahin - Güven Timleri ŞB.

5 - Gülpınar Adir - Olay Yeri İnceleme ŞB.

6 - Serdar Örs - Personel ŞB.

7 - Mustafa Ergenç - İstanbul Atatürk Havalimanı ŞB.

8 - Murat Aydın - Polis Evi ŞB.

9 - Rabia Altun - Belge Yönetimi ŞB. MDLÜĞÜ.

10 - İhsan Süngü - Boğaziçi Köprüleri Koruma ŞB.

11 - Hilal Bahadır - Dış İlişkiler İnterpol Europol ŞUBE

12 - Seval Erdem - Gürdoğan Genel Denetleme Disiplin ŞB.