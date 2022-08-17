'Normalleşme' adımı: Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak 'büyükelçi' atama kararı aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık" dedi. İsrail Başbakanı Yair Lapid de, Türkiye ve İsrail'in tam diplomatik ilişkilere döndüğünü açıkladı.
Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail’de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail’den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor" ifadelerini kullandı.
İSRAİL BAŞBAKANI LAPID NORMALLEŞME SÜRECİNİ AÇIKLADI
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ve İsrail'in tam diplomatik ilişkilere döndüğünü açıkladı.
Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmenin ardından, İsrail ve Türkiye büyükelçileri ve başkonsolosları karşılıklı olarak geri dönüyor. Türkiye ile ilişkilerin yenilenmesi bölgesel istikrar için önemli bir değerdir ve İsrail vatandaşları için ekonomik olarak çok önemlidir. İsrail'in dünyadaki uluslararası statüsünü güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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