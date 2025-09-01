İstanbul Esenler'de kan donduran olay: Balkonda ceset bulundu!

İstanbul’un Esenler ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Kemer Mahallesi 905. Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın bahçe katı balkonunda, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında çevre sakinlerinin bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etmesi üzerine ortaya çıktı.

BAŞINA DARBE ALMIŞ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı ilk kontrolde, şahsın başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yeri güvenlik çemberine alındı.

Polis ekipleri, cesedin bulunduğu balkonda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede delil toplarken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Cesedin oraya nasıl geldiği ya da olayın cinayet mi, intihar mı olduğuna dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.