İstanbul Esenyurt'ta yangın paniği: 132 dairelik bina boşaltıldı!

Esenyurt'ta bulunan iş merkezi ve kafenin bulunduğu bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda içerisinde iş merkezi ve kafenin bulunduğu bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada yoğun duman oluşurken, alevler kafeyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. BİNA TAHLİYE EDİLDİ Ekipler yangına müdahale ederken, binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.