İstanbul Esenyurt’ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Cumhurriyet Meydanı’nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirini kovaladığı kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Davut Ç. kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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