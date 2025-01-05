İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti! Evli erkek dehşet saçtı, ardından intihara kalkıştı

Yayınlanma: 05.01.2025 - 14:11

Güncelleme: 05.01.2025 - 14:11

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir sitede, bir süre önce eşinden boşanan ve tek başına yaşayan 2 çocuk annesi Burcu Seymen ve Esenyurt'ta emlak işiyle uğraşan Melik A. bir süredir görüşüyordu.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Dün akşam saatlerinde saat 02.00 sıralarında Seymen'in evine gelen Melik A. ile Seymen arasında tartışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesiyle evden 2 el silah sesi duyuldu.

KADIN KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri eşliğinde eve giren sağlık ekipleri yerde yatan Burcu Seymen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralı halde bulunan Melik A.ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burcu Seymen'in cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KATİL ERKEK 'EVLİ' ÇIKTI

Evli olduğu öğrenilen Melik A.'nın tedavisi hastanede devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'KIZIMIN CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİM'

Kızı Burcu Seymen'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan baba Suat Seymen, "Polis bana saat 05.10'da 'Buraya gelebilir misiniz?' dedi. Arabaya binip gittim, bana kızımı gösterdiler. Cinayete kurban gittiğini öğrendim. Silahla vurulmuş, ben yerde yatarken ölüsünü gördüm. Adaletin yerine gelmesini, bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. İki tane çocuğu var. Biri 16 yaşında, diğeri de 11 yaşında. Silahla vurulduğunu savcı söyledi" ifadelerini kullandı.