İstanbul Fatih'te bitişik 2 bina çöktü: 9 kişi kurtarıldı, 2 kişi daha enkaz altında!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bitişik 2 bina, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonrası çöktü.

Enkaz altında kalan 9 kişi kurtarıldı, hala göçük altında bulunan 2 kişi için ise çalışmalar devam ediyor.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü.

9 KİŞİ KURTARILDI: 2 KİŞİ HALA ENKAZ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kalan 9 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hala enkaz altında olduğu öğrenilen 2 kişi için ise çalışmalar devam ediyor.

YARALILAR AMBULANSA TAŞINDI

İki binanın çökmesi sonrası olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri enkazda bulunan yaralıları kurtarma çalışması başlattı.

İlk etapta kurtarılan yaralılar sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bu sırada çevredeki yurttaşlar da ekiplere yardım etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: PATLAMA DOĞALGAZ KAYNAKLI

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: 9 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre 9 kişi enkaz altında kaldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. 1 kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gül, "Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarımız enkazda çalışıyor. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

ÇÖKEN BİNADAN 9 KİŞİ KURTARILDI

Vali Gül'ün açıklamasından dakikalar sonra enkaz altından 2 kişi daha çıkarıldı ve 9 kişi kurtarıldı.

2 KİŞİ HALA ENKAZ ALTINDA

İstanbul Valisi Davut Gül, "Enkazdan 9 kişi kurtarıldı. İki kişinin daha enkaz altında olduğu değerlendiriliyor. Çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan son açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 9 kişi enkazdan çıkartılarak hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Halen enkaz altında bulunan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İBB'DEN AÇIKLAMA: PATLAMANIN KESİN SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Fatih'te çöken 2 binaya dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi.

Buna göre patlamanın kesin sebebinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

İBB'den gelen açıklama şöyle:

"Fatih Ayvansaray’da yaşanan bina çökmesinin doğalgaz kaynaklı olup olmadığının kesin olarak belirlenebilmesi için arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir. Olay yerinde İGDAŞ ekipleri hazır bulunmakta olup, çalışmaların sona ermesinin ardından olay yeri inceleme süreci başlatılacaktır.

İlk bulgular doğrultusunda, doğalgaz kaynaklı patlamalarda genellikle görülen alev ve yanma izlerine rastlanmamıştır. Patlamanın kesin nedeni, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin detaylı teknik incelemeleri sonucunda netlik kazanacaktır. Tüm bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Gelişmeler ve elde edilen tüm bulgular kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Güncel bilgilere göre, şu ana kadar enkazdan 5 kişi İstanbul İtfaiyesi ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir."