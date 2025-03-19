İstanbul güne şafak operasyonuyla uyandı: İşte gözaltılarda öne çıkan isimler
İstanbul'da İBB'ye başlatılan soruşturma ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başka olmak üzere 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Büyük operasyonda gözaltına alınan isimler arasında İBB, Şişli Belediyesi yönetimleri, medya ve sanat dünyasından önemli isimler bulunuyor.
Türkiye bugün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bir çok ismin gözaltına alınmasıyla uyandı.
İstanbul'da İBB'ye başlatılan soruşturma ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre şimdiye kadar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da bulunuyor. Diğer yandan gözaltına alınanlar arasında iş insanı, gazeteci ve sanatçı isimler de bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN İSİMLER
İstanbul'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış öne çıkan isimler şöyle:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat
İBB Basın Danışmanı Murat Ongun
Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık
İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan
İmamoğlu'nun Danışmanı Fatih Keleş
İPA Başkanı Buğra Gökçe
Gazeteci İsmail Saymaz
Müzisyen Ercan Saatçi
CNBC-e'nin sahibi ve yöneticisi Murat İlbak
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