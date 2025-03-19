İstanbul güne şafak operasyonuyla uyandı: İşte gözaltılarda öne çıkan isimler

Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:43

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:01

Türkiye bugün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bir çok ismin gözaltına alınmasıyla uyandı.

İstanbul'da İBB'ye başlatılan soruşturma ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre şimdiye kadar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da bulunuyor. Diğer yandan gözaltına alınanlar arasında iş insanı, gazeteci ve sanatçı isimler de bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İstanbul'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış öne çıkan isimler şöyle:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun

Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık

İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan

İmamoğlu'nun Danışmanı Fatih Keleş

İPA Başkanı Buğra Gökçe

Gazeteci İsmail Saymaz

Müzisyen Ercan Saatçi

CNBC-e'nin sahibi ve yöneticisi Murat İlbak