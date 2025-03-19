İstanbul güne şafak operasyonuyla uyandı: İşte gözaltılarda öne çıkan isimler

İstanbul'da İBB'ye başlatılan soruşturma ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başka olmak üzere 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Büyük operasyonda gözaltına alınan isimler arasında İBB, Şişli Belediyesi yönetimleri, medya ve sanat dünyasından önemli isimler bulunuyor.

İstanbul güne şafak operasyonuyla uyandı: İşte gözaltılarda öne çıkan isimler
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:43

Türkiye bugün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bir çok ismin gözaltına alınmasıyla uyandı.  

İstanbul'da İBB'ye başlatılan soruşturma ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre şimdiye kadar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan isimler arasında Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da bulunuyor. Diğer yandan gözaltına alınanlar arasında iş insanı, gazeteci ve sanatçı isimler de bulunuyor. 

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İstanbul'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış öne çıkan isimler şöyle:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun 

Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık

İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan 

İmamoğlu'nun Danışmanı Fatih Keleş  

İPA Başkanı Buğra Gökçe 

Gazeteci İsmail Saymaz 

Müzisyen Ercan Saatçi 

CNBC-e'nin sahibi ve yöneticisi Murat İlbak


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