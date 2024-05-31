İstanbul Havalimanı girişinde panik anları!
İstanbul Havalimanı’nda sabah saatlerinde yabancı uyruklu şahısların transferini sağlayan VIP aracın motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangında sistemsel arızadan dolayı kapılar açılmadı, panik yapan yolcuları polis ekipleri camları kırarak kurtardı.
İstanbul Havalimanı ana terminal girişinde, sabah saatlerinde yabancı uyruklu turistleri taşıyan VIP araç İstanbul havalimanı girişine yaklaştığı esnada motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
Yangın nedeniyle araç sisteminde oluşan arızadan dolayı kapılar açılmadı. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu yolcular panik yaparak araçtan çıkmaya çalıştı. Kapıları açılmayan araçtaki yolcuları polis ekipleri yangın tüpleri ile camları kırarak kurtardı.
Yolcular ambulanslarla civar hastanelere sevk edilirken olay anında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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