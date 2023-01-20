İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar: Yolcu karşılamaya gelen dolandırıcı, yakayı ele verdi
Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Hasan Doğan, yolcu karşılamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine sahte isimle hazırladığı 'Asayiş Polis Haber Gazetesi Tanıtma Kartı'nı gösteren Doğan, parmak iziyle gerçek kimliğinin tespit edilmesi üzerine yakayı ele verdi.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceki gün terminalde şüphelendikleri bir yolcudan kimlik kartını göstermesini istedi.
Polislere, 'Haci Doğan' adına hazırlanmış 'Asayiş Polis Haber Gazetesi Tanıtma Kartı'nı ibraz eden şüpheliye, parmak izi tespiti yaptırıldı.
Parmak izi bilgilerine göre gerçek kimliğinin Hasan Doğan olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan UYAP sorgulamasında ise İstanbul, İzmir ve Bolu'da 14 ayrı davada, 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu anlaşıldı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından Hasan Doğan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'
- Peker yine hareketlendi
- Mardin'de lüks cipe silahlı saldırıda yeni gelişme
- 'Yapmayın diye yalvardım'