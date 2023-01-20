İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar: Yolcu karşılamaya gelen dolandırıcı, yakayı ele verdi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:31

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:51

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceki gün terminalde şüphelendikleri bir yolcudan kimlik kartını göstermesini istedi.

Polislere, 'Haci Doğan' adına hazırlanmış 'Asayiş Polis Haber Gazetesi Tanıtma Kartı'nı ibraz eden şüpheliye, parmak izi tespiti yaptırıldı.

Parmak izi bilgilerine göre gerçek kimliğinin Hasan Doğan olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan UYAP sorgulamasında ise İstanbul, İzmir ve Bolu'da 14 ayrı davada, 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu anlaşıldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından Hasan Doğan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne teslim edildi.