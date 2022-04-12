İstanbul Havalimanı’nda işçi ölümü: ‘Dayanamıyorum’ diyordu

12 Nisan 2022 Salı, 08:40

İstanbul Havalimanı İGA Teknik Çalışanı Emrah Koçak, 7 Nisan sabahı vardiyasının bitmesine bir saat kala asansör tamir ettiği sırada hayatını kaybetti. 36 yaşında, bir çocuk babası olan Koçak’ın kafa bölgesine aldığı darbe nedeniyle vefat ettiği tespit edildi. Vefatının öncesinde kötü çalışma koşullarından şikâyet eden Koçak’ın ölümünün ardından çalıştığı asansörü kontrol eden stajyer personel gözaltına alındı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Emrah Koçak’ın kuzeni Ümit Koçak, kuzeninin iş cinayetinde vefat etmesinin ardından hastaneye gittiklerini ve baş bölgesindeki yaralanmayı gördüklerini söyledi. Usta başı olarak çalışan kuzeninin çalışma koşullarının kötü olduğunu belirten Ümit Koçak, şunları anlattı:

“Kuzenimin yanındaki birçok eleman kötü çalışma koşullarından dolayı işi bırakmış. İyi para vermedikleri için bırakmışlar, gitmişler. Kuzenim usta başıydı. 13 yıldır bu şirkette çalışıyordu. Hep acemi elemanlarla işi yapmaya çalışmış. Kuzenim eve gidiyordu, vardiyası olmamasına rağmen işi yapabilecek birisi olmadığı için tekrar çağırıyorlardı. Bu birkaç seferlik bir şey de değil, uyku düzeni gitmişti. Olayın yorgunluktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sık sık ‘İşi bırakacağım’ diyordu. Son raddeye gelmiş zaten. Artık bıkmış. ‘Dayanamıyorum ben de bırakacağım’ diyormuş yanındakilere. “

BAŞ SAĞLIĞI DAHİ DİLEMEMİŞLER

Kazanın ardından şirket yetkililerinden hastaneye gelenlerin olduğunu, işçi Koçak’ın yakınlarının “Sizin yüzünüzden, çalışma koşullarınız yüzünden böyle oldu” diyerek yetkilileri hastaneden gönderdiğini belirten Ümit Koçak, “Ben de 10.00 gibi gittim. Sonrasında şirket yetkililerinden hastaneye geleni görmedik. Bugüne kadar da şirket yetkilileri aileyle telefonla dahi iletişime geçmedi. Baş sağlığı dahi dilemediler. Sadece iş arkadaşları başsağlığı için aradı” diye konuştu.

Koçak ailesinin kimin ihmali varsa açığa çıkarılmasını istediğini, konuyla ilgili şikayetçi olacaklarını belirten Ümit Koçak, “Olayın nasıl olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Stajyer çocuk daha yeni girmiş. Kimin ihmali varsa cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Koçak şunları söyledi: “Her işimize koşar, derdimize yetişirdi. Kimse onun böyle ölmesini beklemiyordu. Arkadaşlarıyla konuştuk. Onlar ‘böyle bir ölümün olması imkânsız’ diyorlar. Asansörün indiği yerdeki dubanın orada bir, bir buçuk metrelik bir boşluk varmış. ‘Asansör düşse her türlü kendini kurtarırdı’ diyorlar. Tahminimizce yukarıda görevli stajyer çocuk asansörü yukarıya kaldıracağına aşağıya kaldırdı. Ama bilemiyoruz. Sorumluların olayı aydınlatmasını bekliyoruz.”