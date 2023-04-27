İstanbul Havalimanı'nda son hazırlıklar tamamlandı, oy kullanma 08.00'de başlıyor
Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başlıyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.
Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.
Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.
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