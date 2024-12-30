İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı: Girişler durduruldu

İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde bulunan valiz alarma neden oldu. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika havalimanı araç girişine kapatıldı.

İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı: Girişler durduruldu
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DHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:41

Olay, saat 23.15 sıralarında İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde meydana geldi.

Giriş kapısına yakın bir noktada sahipsiz bir valiz bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen valiz nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ana girişi araç girişine kapattı.

Bunun üzerine bomba imha ekipleri olay yerine geldi.

Sahipsiz valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan valizden kıyafetler çıktı.

Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika havalimanına giriş kapatıldı.


Etiketler: #İstanbul Havalimanı #şüpheli #şüpheli valiz

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