İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda öğle saatlerinden itibaren yolcu yoğunluğu yaşandı.
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Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte tatili yurt içi ve yurt dışında değerlendirmek isteyen aileler öğle saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı.
Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek iç ve dış hat terminallerinde check-in ve bagaj işlemlerini yaptı.
Yarı yıl tatilini ailesiyle birlikte Denizli'de olacaklarını ifade eden Öğretmen Emel Şuözer, "Memlekete gidiyoruz. Buradan öğrencilerime sesleniyorum tatilde iyi dinlensinler, ikinci dönem onları bekliyoruz" dedi.
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