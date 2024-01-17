Citroen'in yeni modeline tatilciler bayılacak: Mutfak, duş, yatak...

Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:06

Güncelleme: 17.01.2024 - 15:06

Citroen, 2023'ün sonunda yeni Spacetourer'ı tanıtmasının ardından, yeni bir 'Holidays' modelini duyurdu. Holidays, Citroen tarafından "kısıtlamasız bir seyahat deneyimi" sağlayan "gerçek bir mobil koza" olarak tanımlanıyor.

Stuttgart CMT'de prömiyeri yapılan Citroen Holidays, Ford Transit Custom Nugget, Dacia Jogger Sleep Pack ve Volkswagen California gibi modellere doğrudan rakip olacak. Yakın zamanda revize edilen Peugeot Expert ve Vauxhall Vivaro'nun bu yıl yeni karavan varyantları kazanmasıyla Stellantis grubu içinden de rekabet bekleniyor.

Makyajlı Citroen Spacetourer'da olduğu gibi Holidays de Citroen'in 1919'daki orijinal tasarımını hatırlatan yeni logosuna kavuşuyor. Ayrıca yeniden tasarlanan Spacetourer'ın yeni far imzasını ve güncellenmiş ön ve arka tampon şekillerini ödünç alıyor. İç mekan da Spacetourer'ın daha büyük 10 inçlik dokunmatik ekran ve entegre kontrollere sahip yeni direksiyon simidi tasarımıyla en son yükseltmelerinden yararlanıyor.

TATİL İÇİN ARANILAN HER ŞEY

Citroen, Holidays'i bir kamp gezisinde olabildiğince kullanışlı hale getirmek için birçok konfor unsuru eklemiştir. Altında bir yatak bulunan açılır bir tavan çadırı var ve ikinci sıradaki koltuklar katlanarak iki kişilik bir yatak oluşturuyor. Mini mutfak alanında bir lavabo ve iki gazlı ocak, ayrıca 16 litrelik bir mini buzdolabı bulunuyor ve her iki ön koltuk da geri çekilebilir bir masadan yararlanmak için 'yaşam alanına' dönebiliyor. Arka alan, isteğe bağlı olarak elektrikle çalıştırılabilen her iki taraftaki sürgülü kapılar ve açık havadan en iyi şekilde yararlanmak için bir tente sayesinde açılıyor.

Kendinizi lavaboda ya da yakındaki bir nehirde yıkamak zorunda kalacağınızı düşünmeyin, çünkü Holidays'in arka tarafında 25 litrelik bir su deposuna sahip bir duş bulunuyor, ayrıca temiz su depolamak için 10 litrelik bir tank ve atık su için de 10 litrelik bir tank daha var. Programlanabilir bir kontrol paneli Holidays'in iklimini ve ortam aydınlatmasını çalıştırabilir, ayrıca kablosuz bir akıllı telefon şarj cihazı, 2 USB-A ve USB-C bağlantı noktası ve 230V soket var.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Citroen Holidays'te iki dizel motor seçeneği sunuluyor. Altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş 144 bg'lik 2.0 litre ve sekiz ileri otomatik şanzımanlı 177 bg'lik dizel.

Citroen Holidays 2024 baharında satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı.