İstanbul için sıcaklık uyarısı!
İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.
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