İstanbul için sıcaklık uyarısı!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 19:03

Güncelleme: 22.04.2024 - 19:03

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.