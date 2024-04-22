İstanbul için sıcaklık uyarısı!

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 19:03
İstanbul için sıcaklık uyarısı!
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İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.


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