Meteoroloji'nden Marmara için 'sıcaklık' uyarısı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:54

Güncelleme: 22.04.2024 - 17:54

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarının İstanbul, Edirne ve Kırklareli 24-26, Tekirdağ 23-25, Sakarya 28-32, Kocaeli 26-30, Yalova 24-27 derece aralıklarında olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.