İstanbul için tehlike kapıda

Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:03

Güncelleme: 06.11.2024 - 12:03

Yaşanan kuraklık sebebiyle mega kent İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesinde düşüş devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre 10 barajın doluluk oranı 30,46 olarak ölçüldü. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruyarak, su seviyesi yüzde 8’lere düştü.