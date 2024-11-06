İstanbul için tehlike kapıda

Yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yüzde 8’lere düştü. Bununla birlikte Trakya’da bulunan 14 barajın su seviyesi ortalaması da yüzde 36’ya geriledi.

İstanbul için tehlike kapıda
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:03

Yaşanan kuraklık sebebiyle mega kent İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesinde düşüş devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre 10 barajın doluluk oranı 30,46 olarak ölçüldü. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruyarak, su seviyesi yüzde 8’lere düştü.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler