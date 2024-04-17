İstanbul Kartal'da 12 saatlik su kesintisi
İSKİ, İstanbul'un Kartal'da 12 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İSKİ Genel müdürlüğü, İstanbul'un Kartal ilçesinde 18 Nisan Perşembe günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Kesinti saat 10:00 ile 22:00 arasında yapılacak.
Su kesintsinin Kartal Esentepe'de yapılan su deposu çalışmaları nedeniyle olduğunu bildiren İSKİ su alamayacak bölgeleri şu şekilde sıraladı:
Kartal İlçesi; Çavuşoğlu, Topselvi, Cumhuriyet, Esentepe, Karlıktepe, Atalar, Cevizli, Gümüşpınar, Orta, Petroliş, Uğur Mumcu, Yakacık Çarşı, Yakacık Yeni, Hürriyet, Kordonboyu, Orhantepe, Soğanlık Yeni, Yalı ve Yunus mahalleleri.
İSKİ'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
SU KESİNTİSİ ?? pic.twitter.com/CqakGwZGoK— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) April 17, 2024
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