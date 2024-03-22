İstanbul-Küçükçekmece'de motosiklet kazası

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 00:54
İstanbul-Küçükçekmece'de motosiklet kazası
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Kaza, 21 Martı, 22 Mart'a bağlayan gecede; saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükçekmece Metrobüs Durağı mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre havanında yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KBZ 820 plakalı motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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