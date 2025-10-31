47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 2025 İstanbul Maratonu nerede düzenlenecek? İstanbul Maratonu'nda hangi yollar kapatılacak?

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 03.00 ve 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, sürücüler için kapalı yollar ve alternatif güzergahları paylaştı. Peki, İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 47. İstanbul Maratonu nerede düzenlenecek? İstanbul Maratonu'nda hangi yollar kapatılacak?

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından “Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu” sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım Pazar günü koşulacak.

Her yıl yüzü aşkın ülkeden koşucuyu ağırlayan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nun 47’ncisi, 2 Kasım Pazar günü koşulacak. Yarış, İBB Spor İstanbul YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) belirlediği kriterlere göre Avrupa’nın üç Gold Label maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, “Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu” sloganıyla, yine büyük heyecana sahne olacak. 126 ülkeden koşucunun katılacağı maratona 42K’da 5 bin 976, 15,5K’da 12 bin 440, Kurumsal Koşu’da 18 bin ve Halk Koşusu’nda da 5 bin olmak üzere, toplamda 41 bin 416 bin kişi kayıt yaptırdı.

Maratonun başlangıç noktası, her zamanki gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişi olacak. 08.45’te tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda büyük merakla beklenen 42K yarışı 09.00’da başlayacak ve Sultanahmet’te sonlanacak. Üç ayrı grup halinde başlatılacak 15,5K kategorisi yarışı 09.19, 09.38 ve 10.05’te start alacak ve Yenikapı’da sonlanacak.

Startı 10.32, 11.06 ve 11.40’ta verilecek Kurumsal Koşu kategorisinin ardından son olarak 12.14’te Halk Koşusu başlayacak. Bu iki kategorinin finişi Dolmabahçe’de olacak. Göğüs numarası olmayanlar, maratona alınmayacak.

İSTANBUL MARATONU'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Saat 03.00’ten itibaren kapatılacak yollar:

Güney Zincirlikuyu ayrımı

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

Kuzey Ünalan – Ataşehir – Sabiha Gökçen ayrımları

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım

Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılım tünel girişi

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı

Alternatif yönlendirmeler:

Büyükdere – Balmumcu – Levent – Sarıyer yönü, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca istikameti, Beşiktaş, Esentepe ve Sarıyer yönlendirmeleri

Saat 06.00’dan itibaren kapatılacak yollar

Rauf Orbay Caddesi (her iki yön ve bağlantıları)

Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası ve bağlantılar)

Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu caddeleri ve bağlantıları

Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yön kapalı)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil)

Galata Köprüsü (iki yön kapalı)

Avrasya Tüneli (iki yön kapalı)

Havuzlu Kavşak alt geçidi ve bağlantıları

Sultanahmet Atmeydanı Caddesi

Alternatif yollar: