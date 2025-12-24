Sevil Atasoy açıkladı: Saçtaki uyuşturucu nasıl tespit ediliyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Saran’ın uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Süreçle ilgili adli incelemenin sürdüğü belirtildi.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Saran konuyla ilgili yaptığı açıklamada “O maddeyi hayatımda hiç kullanmadım. Yeniden test vermeye hazırım” dedi.

Sadettin Saran özel bir tıp merkezinde tekrar test yaptıracağını bildirdi.

Sadettin Saran’ın çıkışının ardından saç testinde hata olur mu olmaz mı sorusu gündeme geldi.

SEVİL ATASOY’DAN SAÇ TESTİ AÇIKLAMASI

Adli Tıp dünyasının duayen ismi Sevil Atasoy saçtaki uyuşturucuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Üsküdar Ünivesitesi'nde Rektör Yardımcısı olan ve aynı zamanda Adli Bilimler Bölümü Başkanı olan Atasoy, Gazeteci Ertuğrul Özkök’ün sorularını geçen hafta yanıtlamış ve şu açıklamaları yapmıştı:

Gözaltına alınan gazeteci, televizyoncu ve sanatçıların bir bölümünün kanında hiç uyuşturucu çıkmadı ama saçlarında bulundu. Bu nasıl oluyor?

Atasoy: “Çok basit. Uyuşturucu kandan çok çabuk atılır. Mesela esrar, kokain gibi maddeler bazen 24 saat bazen 1-3 gün içinde atılıyor.”

Peki saçtan ne kadar zamanda atılıyor?

Atasoy: “İşte fark orada. Uyuşturucu saçta uzun süre kalıyor. O nedenle saç adli tıp açısından son derece zengin bir bilgi deposudur.”

Ne kadar zaman kalıyor saçta?

Atasoy: “Saç bir ağacın yaş halkaları gibidir. Her santiminde geçmiş bir aya ait bulgular kalır.”

Yani her bir santimetre saç 30 güne ait bulguyu mu saklıyor?

Atasoy: “Evet öyle… Mesela son bir ay içinde uyuşturucu kullandıysanız, bu o bir santimlik saçta kayıtlıdır. 10 santim saçınız varsa, burada son 10 aya ait bulgular vardır.

Mesela geçen aya ait bulgular nerede saklıdır?

Atasoy: “En dipte yeni çıkan ilk bir santim saçta.

Bu bilgiler saça nereden geçer?”

Atasoy: “Toplar damarlar cilt yüzeyine daha yakından geçer. Kandaki bilgiler baştaki kafatasına yakın damarlardan saç diplerine geçer…”

Saçtaki bilgiler insandan insana fark eder mi?

Atasoy: “Saçtaki uyuşturucu konusunda kadınla erkek arasında bir eşitsizlik vardır. Erkeklerin bazıları saçsızdır. Hatta keldir. Dolayısıyla saçtan bilgi toplamak zordur. Gerçi saç köklerinde de birikir uyuşturucu ama kadınınki kadar kolay tahlil sonucu alamayabilirsiniz.”

İyi de vücutta saçtan başka kıllar da var. Orada bu bilgiler yok mu?

Atasoy: “Tabi ki koltuk altı, göğüs ve kasık tüylerinde de bu bilgiler vardır. Ama onların ne kadar uzadıkarını tam olarak bilemediğimiz için, sürekli kullanım veya kullanımın zamanı konusunda daha az bilgi verir bize."

Saçın uzunluğu bağımlılık konusunda daha iyi bilgi verir o zaman…”

Atasoy: “Evet saç kısa kesilmişse sadece son bir aya ait kullanım bilgisi elde edebilirsiniz. Ama uzunsa mesela 10 santim ise o zaman son 10 aya ait bilgi elde edersiniz. Bu da sürekli kullanıcı olup olmadığınızı gösterir. Bu konuda da kadınlar dezavantajlıdır. Çünkü çoğunun saçı erkekten çok uzundur.”

Saçın kalınlığı veya inceliği fark yaratır mı?

Atasoy: “İncelik ve kalınlık değil ama koyu renk açık renk saça göre daha fazla bilgi depolar. Yani koyu renk saçlılar sarışınlara göre dezavantajlıdır.”

Ya boyanmış saç?

Atasoy: “O sonuçları pek etkilemez.”

Geliyorum asıl soruya; girip çıktığımız yerlerdeki uyuşturucu partikülleri saçımıza bulaşır mı?

Atasoy: “Yok saç öyle durumlarda kontamine olmaz. Çok az bulaşsa bile sonuçları etkilemez. Sonuçları belirleyen kandan geçen uyuşturucu bulgularıdır.”

Siz hiç böyle durumlarla karşılaştınız mı?

Atasoy: “Bundan 15-20 yıl önce adli tabip olarak benim önüme de böyle tahlil vakaları geldi ama ben reddettim.”

Neden?

“Çünkü bu biraz karışık bir konu.”

Sevil Atasoy son katıldığı televizyon programında ise saç ile ilgili şu bilgileri vermişti: