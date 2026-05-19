İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 110 şüpheli yakalandı

19.05.2026 08:56:00
Güncellenme:
DHA
İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; IŞİD terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheli kişilerin, IŞİD terör örgütü yanlısı kişilerle sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal derneklerde ders düzenledikleri, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri, grup genelinde IŞİD terör örgütüyle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin örgüte lojistik destek sağlamak amacıyla destekçi kitleden para topladıkları, grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulundukları belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerin örgüte taban kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ile örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap/dergi satışı yaptıkları tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel döküman ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

