İstanbul merkezli 3 ilde kara para operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak suçtan kaynaklanan gelirleri üçüncü kişiler ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktardıkları ve suç gelirlerinin kaynağını meşru göstermeye çalıştıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin, örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak suçtan kaynaklanan gelirleri üçüncü kişiler ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktardıklarını, bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve meşru göstermeye çalıştıklarını tespit etti.

HESAP VE ŞİRKET HİSSESİNE EL KONULDU

Mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik bulunduğunu belirleyen ekipler, İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Mali tedbirler kapsamında ise 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 kişiye ait banka hesapları, 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.