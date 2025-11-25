İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişileri tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kargo çalışanlarının da aralarında bulunduğu kişilerin kendi aralarında kurdukları sistemle, ölmüş insanların adlarını kullanarak uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÖZALTILAR VAR

Operasyon sonucu 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 kilo 325 gram eroin ile 2 kilo 899 gram metamfetamin olmak üzere toplam 15 kilo 224 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.