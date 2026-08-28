İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: 'Change' araç sattıkları belirlendi, 29 araca el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, çalıntı ve “change” araçların ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin, trafik kazası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalamalı araçlara uyarladıkları tespit edildi.

29 ARACA EL KONULDU

Şüphelilerin bu yöntemle “change” yaptıkları araçları vatandaşlara sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Yapılan çalışmalarda toplam 29 aracın bu yöntemle “change” edildiği tespit edildi.

13 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul’un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa’da 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 29 araca el konuldu.