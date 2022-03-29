İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik 76 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silah kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 6 ilde 76 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Başsavcılık, “Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “Örgütün faaliyeti çerçevesinde izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma” ve “münferit olarak Ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, nakletme ve satma” suçlarını işledikleri belirlenen 70 tanesi İstanbul,6 tanesi Çanakkale, Rize, Şanlıurfa, Antalya ve Kastamonu illerinde bulunan toplam 76 şüpheli şahsın yakalanması için gözaltı talimatı verildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İlgili Haberler
- Eş zamanlı ‘tefeci’ operasyonu: 9 gözaltı
- Ukrayna’da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
- Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Video Haberler
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
- Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
- Çalıntı araçlar motorlarını 'change' yapmışlar
- Esenyurt’ta asansörde taciz girişimi
- Kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
- 2 katlı binanın çatısında çökme
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
En Çok Okunan Haberler
- 'Tıpta yeni bir dönem' başlayacak
- Kremlin'den Abramoviç açıklaması
- Kandilli açıkladı: Bahar ve yaz ayları nasıl geçecek?
- Arveladze'nin en büyük hayali Premier Lig!
- Disney+ Türkiye'nin yayın tarihi ve fiyatı belli oldu
- Hazinedar reddi hakim istedi, salonu terk etti
- Vefa Küçük'ten çarpıcı Aziz Yıldırım iddiası!
- Muğla'nın engelsiz plajlarlarına uluslararası ödül
- Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!
- TMO önünde yağ kuyruğu