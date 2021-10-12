İstanbul merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde yasadışı bahis operasyonu düzenledi ve 29 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonunda aralarında şebekenin lideri S.B. isimli kadın başta olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İstanbul'da 9 ilçe başta olmak üzere, Samsun, Bursa, Tekirdağ, Ordu ve Çanakkale'de 24 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda şebeke lideri S.B., isimli kadınla birlikte 19 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin ev, işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda; 17 adet cep telefonu, 14 adet SİM kart, 3 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet hard disk ve 2 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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