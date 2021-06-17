Bahis çetesine operasyon: 17 gözaltı
Kars merkezli 4 ilde polisin, sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla, para kazanma garantili kupon vadedip vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili bahis danışmanlığı adı altında kazanma garantili kupon hazırladıklarını söyleyip dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
6 ay teknik ve fiziki takibin ardından 15 Haziran’da operasyon düzenlendi. Kars merkezli Mersin, Muğla ve İzmir’de 50 polisle, belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda yüzlerce kişiyi dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ile suçtan elde ettikleri tespit edilen ziynet eşyaları, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mallarına el konuldu. Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.
Şüphelilerden 9’unun Kars’ta, hesaplarını kar amacı gütmek için çeteye bilerek kullandıran 6 kişinin Mersin’de, 1 kişinin Muğla’da, 1 kişinin de İzmir’de sorguları sürüyor.
Video Haberler
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- TRT'den maç oynanırken 'Erdoğan' gafı
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- 'Erdoğan ilk kez kaybetti'
- TRT maçı fırsat bildi, Kanal İstanbul propagandası yaptı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Zirve çatlak yarattı
- Peker'den Azerbaycan mesajları
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- TRT spikeri çileden çıktı, o futbolcuları sert eleştirdi