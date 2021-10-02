Ünlü golcünün adı bahis skandalına karıştı
Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen Diego Costa'nın adı bahis skandalına karıştı.
Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'nın adı bahis skandalına karıştı. Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro forması giyen tecrübeli yıldız, "spor bahisleri içeren kumar, kara para aklama, para kaçakçılığı ve suç örgütü" iddilarını içeren soruşturmanın sorumlularından biri olarak gösteriliyor.
Federal Polis'e göre Brezilya asıllı İspanyol oyuncu, birçok suç işleyen Esportenet'in sahibi ve finansal operatörlerinden biri.
Brezilya'daki haber sitesi GE'ye göre Sergipe'de oturan Diego Costa'nın evi polis tarafından arandı ve el koyuldu. Polis tarafından aranan evde bir şey bulunamadı. Federal polis arama hakkında yorum yapmazken, operasyonun ikinci aşamasında akıllı telefonlar, cihazlar, belgeler, araçlar ve 628 bin Brezilya Reali ele geçirildi.
Aynı kaynak, 32 yaşındaki golcünün İspanya'dayken legal bahis yapmasının onu Brezilya'da hedef haline getirdiğini yazdı.
Atletico Mineiro, Diego Costa'ya hukuki destek sağlayacağını açıkladı.
Kaynak: NTV Spor.
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