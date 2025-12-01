İstanbul Sancaktepe'de feci kaza: Hafriyat kamyonuna çarpan sürücü can verdi

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kamyonet, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola savruldu.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu nokta ve çevresinde çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybettiği belirlenen kamyonet sürücüsünün cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonetle hafriyat kamyonu çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.