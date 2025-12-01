Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Sancaktepe'de feci kaza: Hafriyat kamyonuna çarpan sürücü can verdi

İstanbul Sancaktepe'de feci kaza: Hafriyat kamyonuna çarpan sürücü can verdi

1.12.2025 14:18:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul Sancaktepe'de feci kaza: Hafriyat kamyonuna çarpan sürücü can verdi

İstanbul Sancaktepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kamyonet, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola savruldu.

Image

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu nokta ve çevresinde çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybettiği belirlenen kamyonet sürücüsünün cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonetle hafriyat kamyonu çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #trafik kazası #Sancaktepe