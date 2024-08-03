İstanbul Sarıyer’de yan yatan kamyonun altında kalan işçi öldü

Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:30

Güncelleme: 03.08.2024 - 15:06

İstanbul'da bir inşaat alanında bulunan hafriyat kamyonunun yana devrilmesi sırasında altında kalan Abdulkadir Doğan isimli işçi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat alanında bulunan hafriyat kamyonu toprak dökümü yaptığı sırada yan yattı.

O sırada kamyonun yakınında bulunan inşaat işçisi Abdulkadir Doğan (44) yan yatan dorsenin altında kaldı. Doğan'ı kamyonun altında çıkarmaya çalışan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Abdulkadir Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan’ın cansız bedeni ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası hafriyat kamyonunun sürücü Serdar Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MARKSİST FİKİR TOPLULUĞU’NDAN TEPKİ

Acı olayın ardından Boğaziçi Üniversitesi Marksist Fikir Topluluğu’ndan bir paylaşım geldi.

“Boğaziçi’nde iş cinayeti!” başlıklı mesajda, “Kampüsümüzdeki yurt inşaatında dar ve dik bir yokuş olan B kapı girişinden riskli bir şekilde kum dökümü yapan kamyon devrilmesiyle bir işçinin döküm altında kaldığı söyleniyor. Keyfi ve acele kararlar sonucu hem öğrenciler mağdur ediliyor hem işçiler!” ifadelerine yer verildi.