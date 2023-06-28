İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızla kayan bir cisim takıldı. Sürücü kayan cismin ne olduğuna anlam veremezken, o anlar araç kamerasına yansıdı.
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde dün 23.55 sıralarında seyreden bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızlı kayan bir cisim takıldı. Saniyeler içerisinde gözden kaybolan cismin ne olduğuna sürücü de anlam veremedi. Cisim ortaya çıkıp kayarken, aynı anda sol tarafta bir başka tanımlanamayan cisim de dikkat çekti.
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