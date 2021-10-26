İstanbul serbest piyasada dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 9,6120 liradan, avro 11,1620 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 09:07
İstanbul serbest piyasada dolar ve Avro'da son durum
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Serbest piyasada 9,6100 liradan alınan dolar, 9,6120 liradan satılıyor. 11,1600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,1620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,5860 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1250 lira olmuştu.


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